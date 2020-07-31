Общежитие КПИ закрыли на карантин: COVID-19 больны 133 курсанта

После вспышки коронавируса общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин.

Там заболевание обнаружили уже у 133 курсантов. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 31 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали большую вспышку заболевания – в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта", – подчеркнул он.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под медицинским контролем.

Мэр отметил, что они получают всю необходимую помощь. Специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины продолжили тестировать всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. Возле него сегодня дежурит полиция", – подытожил Кличко.

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