Общежитие КПИ закрыли на карантин: COVID-19 больны 133 курсанта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 13:02, 31.07.2020 Обновлено: 13:57, 31.07.2020

После вспышки коронавируса общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин.

Там заболевание обнаружили уже у 133 курсантов. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 31 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали большую вспышку заболевания – в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта", – подчеркнул он.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Остальные лечатся в общежитии под медицинским контролем.

Мэр отметил, что они получают всю необходимую помощь. Специалисты Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины продолжили тестировать всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. Возле него сегодня дежурит полиция", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз по состоянию на 26 июля поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех жителей.

  • СМИ сообщили, что курсанты Института специальной связи и защиты информации, которые оказались закрытыми в общежитии Киевского политехнического института из-за вспышки коронавируса, остались без еды и вынуждены были буквально выпрыгивать из окон.

  • По состоянию на 29 июля коронавирус в Институте специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского обнаружили уже у 133 курсантов.

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