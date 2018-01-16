"Оборзели вкрай": киевлян шокировали новые цены на проезд в маршрутках

В сети обсуждают подорожание проезда в маршрутных автобусах Киеве.

Фото с новой ценой в маршрутке № 904, которая курсирует от ВДНХ до ЖК "Счастливый", выложила местная жительница Марина Липодат в Facebook.

На объявлении написано, что стоимость проезда поднимают до 9 грн в связи с подорожанием топлива.

Марина Липодат, Facebook

Отметим, ранее билет стоил 7 грн.

Nazar Bogach‎, Facebook

"Только маршрутки как были раздолбанными корытами, так и остались", - прокомментировала пост Янина.

"Хапуги, ездить не умеют, только бабло интересует!", "Маршрутки оборзели вкрай", "Такси в помощь", - прокомментировали пользователи.

"Ужас! Такие автобусы, страшно даже рядом идти! А цены как за люкс-класса", - подчеркнула Ирина Иванова.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве резко подняли цены на проезд в маршрутках.