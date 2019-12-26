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26 декабря • обновлено в 14:01
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Облака утонули: появилось невероятное фото реки в зоне ЧАЭС

1.4т
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В сети появилось невероятное фото реки Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. На нем видно, как в невероятной глади воды отражается вся поверхность неба.

Благодаря этому создается впечатление, что облака просто утонули в реке. Снимок опубликовала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, автором фото является Станислав Гуменюк.

"В реку Припять всматриваются облака", – отметили в посте.

Река в зоне ЧАЭС

Река в зоне ЧАЭС

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие фото из Чернобыля, где в 1986 году произошла авария на атомной станции. Все вокруг опустело, но без присутствия людей начало возвращаться к своему первозданному виду.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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