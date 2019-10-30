Облачно и морозно: появился прогноз погоды в Киеве на начало ноября

В Киеве с 31 октября и до 3 ноября будет холодная и пасмурная погода с заморозками.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, в четверг и пятницу ветер предполагается 3-8 м/с, а в субботу и воскресенье – до 5-10 м/с.

Так, 31 октября небо будет покрыто облаками. Ночная температура ожидается в пределах -2...-4 градуса, дневная – около +4...+6. Погода 1 ноября будет аналогичной.

Появился прогноз погоды в Киеве на начало ноября

В субботу, 2 ноября, потеплеет на несколько градусов, впрочем, все равно будет довольно холодно: ночью температура предполагается в рамках 0...-2 градуса, а днем – до +6...+8. Все сутки погода будет пасмурной.

А 3 ноября днем возможен даже небольшой дождь. Ночь пройдет без осадков. Температура ночью ожидается в пределах +2...+4 градуса, днем – около +6...+8.

Свой прогноз на последний день октября в Киеве дала и известный украинский синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"В Киеве ночь подморозит до -2...-5 градусов, днем в четверг предполагается +3...+6 градусов. Осадки маловероятны", – написала она.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине, предупредив о морозах и снеге.

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