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Нужна кровь: известная волонтер обратилась к жителям Киева

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В Киевский военный госпиталь в связи с обострением боевых действий на Донбассе в последнее время поступает все больше раненых украинских военных. Госпиталь остро нуждается в донорской крови для защитников Украины.

Об этом заявила в эфире программы "Грани войны" на ObozTV волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова.

"В последнее время обострилась очень сильно ситуация на Донбассе. Идут тяжелые бои, есть и погибшие, и раненые. У нас тяжелые ребята лежат в реанимации, их переводят в палаты. Видимо, будет пополнение из других госпиталей, которые получают раненых непосредственно с передовой - из Днепра и Харькова… Ситуация очень нехорошая", - сказала Юсупова.

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По ее словам, ранения у бойцов очень тяжелые: "У нас есть и ампутанты, и огнестрельные ранения, и осколочные".

"В первую очередь, нужна сдача крови. Очень прошу жителей Киева приходить в центр крови, который находится на территории нашего госпиталя. Приемные дни - понедельник-четверг с 9:00 до 12:00", - заявила волонтер.

"Очень прошу сдавать кровь, она нужна настолько, что госпитали и больницы даже меняются между собой кровью, которой недостает. Также нужны пеленки, чтоб под раны подкладывать, йогурты, соки, вода", - добавила Юсупова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе только за минувшие сутки в реультате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Программу "Грани войны" смотрите 24 июня в 20:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеПрямая трансляцияГрани войныПомощь раненым в АТО военным
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Объекты
Киевский центральный военный госпитальволонтерство
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сейчас же трансплантация уже разрешена? Так что мешает из трех поломанных киборгов собирать одного целого?
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Tinin Alex
Tinin Alex
Да хоть кровь хоть органы - всё за ваши деньги...
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