Новый год в Киеве пройдет без живой елки и концертов: первые детали о праздновании

В Киеве празднование Нового года-2021 пройдет в условиях карантина: не будет концертов и ограничат посещение праздничной зоны на Софийской площади.

При этом главную елку страны начнут устанавливать уже через месяц в конце ноября. Она впервые будет искусственной и выше прошлогодней (больше 30 метров), говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что вокруг елки устроят фотозону со сказочными персонажами. Живых концертов не предвидится, вместо них будет звучать фоновая музыка. При этом еду и напитки намерены продавать только на вынос.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Длина праздничных украшений составит 20 км. Пускать посетителей будут небольшими группами по 100 человек.

Отмечается, что празднование Нового года в Киеве обойдется приблизительно в 35 миллионов гривен. При этом 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное выделят меценаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы праздника рассказали, какой будет главная елка Украины на Новый год-2021.