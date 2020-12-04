Как Киев отметит новогодние праздники в карантин. Появилась карта

Новый год 2021 в Киеве будет праздновать с искусственной елкой и в онлайне. Транспорт поедет в режиме праздничного дня, однако конкретного графика пока нет.

Для того, чтобы избежать скопления людей, был разработанпеший маршрут по центральной части города, сообщила на брифинге директор департамента культуры КГГА Диана Попова (чтобы увидеть схему маршрута доскролльте до конца).

Фудкортов и сцены у главной елки страны в этом году не будет. В то же время посетителей ждут инсталляции, сувениры, напитки и снеки.

"Мы впервые разработали большой пешеходный маршрут по Киеву, будем проводить на Арки Дружбы народов фестиваль сноубордистов, который будет транслироваться", – рассказала Диана Попова.

Маршрут будет пролегать от Арки Дружбы народов через пешеходный мост, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевский спуск до Контрактовой площади.

Схема новогодних локаций в Киеве КГГА

Возможен ли локдаун на Новый год

Введение локдауна или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит исключительно от Кабинета министров.

''В то же время город готов к безопасному празднованию,'' – заявил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий Кирилл Воронин.

Ранее мэр Виталий Кличко заявлял, что в случае локдауна в Киеве нельзя останавливать общественный транспорт. Метро не закрывали во многих городах мира в условиях строгого карантина.

"Главное, что должны понимать киевляне, - транспорт будет работать для тех, кто едет на работу и действительно по неотложным делам. А все остальные должны быть сознательными и не подвергаться опасности", – заявил Кличко.

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