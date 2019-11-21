Новый год-2020: в Киеве введут два серьезных запрета

В Киеве во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.

Об этом во время конференции заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, написало издание УНН.

"В связи с решением Киевского городского совета и острой ситуацией на востоке нашей страны мы выполняем решение Киевского городского совета: ограничиваем и запрещаем в период новогодних и рождественских праздников фейерверки, салюты и использование пиротехнических средств", – сказал Мондриевский.

Новый год-2020 в Киеве

Также, по его словам, это связано с безопасностью. Кроме использования фейерверков, в столице Украины запретят продажу крепкого алкоголя в публичных местах.

"С других запретов: мэрия полностью категорически против продажи на публичных локациях крепкого алкоголя. Это должен быть в первую очередь праздник – сувениры, активности, детские развлечения, это не места, где надо праздновать с алкоголем. Это право каждого, но это не должно происходить в публичных местах", – подытожил Мондриевский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Масштабные мероприятия будут проходить в центе столицы – на Софийской площади, а также на Контрактовой площади (Подол) в течение почти целого месяца.

Также на Софийской площади установят главную елку страны. Велика вероятность, что она будет живой. Здесь же будут праздновать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

В начале ноября в Киеве начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам.

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