Новый год-2020: в Киеве рассказали, как украсят улицы к зимним праздникам

В Киеве начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам.

Сначала будут проводить монтаж в центре столицы, сообщает пресс-служба "Киевгорсвета".

"Уже закончили работы по ремонту и начали монтаж праздничной новогодней иллюминации. В первую очередь украшена центральная часть города. В частности иллюминация установлена на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территории", – говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии рассказали, что только для украшения Крещатика использовали более 3000 метров гирлянд и 300 световых приборов. Иллюминацию установили на зданиях Национальной филармонии, консерватории, Киевской городской государственной администрации, Главпочтамта и прочее.

В "Киевгорсвете" подчеркнули, что все подготовительные, ремонтные и наладочные работы финансировались за счет бюджетных денег. При этом новых гирлянд не покупали, а использовали прошлогоднюю.

"На материалы для ремонта и содержания существующей иллюминации за последние годы было выделено – около 2 млн грн… Концепция остается Новогодней. Особенность будет в яркости (цветах), динамике и красоте гирлянд которые наполнят город сказочной атмосферой, а именно: иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью, деревьях и опорах наружного освещения (падающий лед, геометрические фигуры, гирлянды и шары и другие новогодние мотивы)", – рассказали коммунальщики.

Киев Vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве отмечать зимние праздники начнут уже с 14 декабря. Масштабные мероприятия будут проходить в центе столицы – на Софийской площади, а также на Контрактовой площади (Подол) в течение почти целого месяца.

Также в столице в канун Нового года-2020 на Софийской площади установят главную елку страны.

Отметим, что на зимние праздники в 2020 году украинцы имеют шанс получить восемь выходных – по четыре дня на Новый год и столько же на Рождество.

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