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16 октября • обновлено в 16:16
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Новый год-2020: в Киеве раскрыли секрет о главной елке и праздновании

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В Киеве в канун Нового года-2020 на Софийской площади установят главную елку страны. Большая вероятность, что она будет живой. На этой же локации будут отмечать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

Об этом сообщили организаторы празднований изданию "Сегодня". По словам куратора проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, сама площадь будет украшена яркой иллюминацией. Также предполагается много красного, зеленого и золотого цветов (чтобы посмотреть изображение, доскролльте до конца страницы).

"На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно", – рассказал он.

Главная елка Украины

Главная елка Украины

Folk Ukraine/Сегодня

Журналисты отметили, что ранее обсуждался вариант установки искусственной елки, но Добруцкий сказал, что скорее всего дерево будет живим.

"Мы хотим в этом году установить на Софийской площади живую елку, по крайней мере так планируем, но не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году. В любом случае сделаем ее очень пышной, такой, как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет", – подчеркнул куратор проекта Folk Ukraine.

Он добавил, что дерево украсят яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Также в Киев из Европы должен приехать Санта Клаус, а на Софийской площади будет построен специальный павильон, посвященный этому персонажу.

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Добруцкий сказал, что концерты на этой локации будут проходить каждый день с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Их можно будет посмотреть в будни до 22:00, а в выходные – до 23:00. На Контрактовой площади они также будут ежедневными.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки. В стилистике Опошни будет украшена елка и фотозоны вокруг нее. Кроме прочего на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – подчеркнул он.

На Софийской и Контрактовой площадях появятся домики с едой, напитками и сувенирами.

Новогодние декорации на Подоле

Новогодние декорации на Подоле

Folk Ukraine/Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, на зимние праздники в 2020 году украинцы имеют шанс получить восемь выходных – по четыре дня на Новый год и столько же на Рождество.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Новый год
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Русское нельзя, своего нихрена нет, значит всё - в немецком стиле.
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