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26 декабря • обновлено в 15:33
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Новый год-2020: стало известно, как в Киеве будет ездить общественный транспорт

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В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, работа автобусов, троллейбусов, трамваев и метро будет продолжена.

Некоторые из транспортных средств будут курсировать до 5:00. Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранс".

В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта

В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта

Транспортные средства, которые изменят график движения в новогоднюю ночь:

Так, будет продлено время работы троллейбусов №3, №5, №8, №12, №14, №16, №18, №24, №26, №30, №32, №37, №38, № 41, №50.

Дольше будут ездить автобусы №17, №20, №21, №23, №33, №33Т, №37, №45, №46, №48, №51, №53, №55, №69, №72, №99 , №101, №102, №104, №114.

Продолжат работу и трамваи №1, №3, №8, №12, №14, №28.

Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут курсировать автобусы №166, №208, №155, №181, №220, №234, №500, №502, №516, №550, №586.

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На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 некоторые троллейбусы изменят свои маршруты:

  • № 6 будет курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

  • № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

  • № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Пресс-служба КГГА также отметила, что работа метрополитена будет продлена на три часа, а фуникулер будет работать круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве торжественно зажгли главную новогоднюю елку страны на Софийской площади.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
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