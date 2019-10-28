Новый год-2020: стало известно, чем будут удивлять в Киеве

В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новое год 2020 начнут уже с 14 декабря. Масштабные мероприятия будут проходить в центе столицы – на Софийской площади, а также на Контрактовой площади (Подол) в течение почти целого месяца.

На страницах мероприятий "Новый год 2020 на Софии" и "Новый год 2020 на Подоле" в Facebook уже появились подробные расписания и анонсы празднований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как на Софийской, так и на Контрактовой площади 14 декабря откроют рождественский ярмарок, а 19 декабря – торжественно зажгут елку. Католическое Рождество встретят 25 декабря, Новый год, традиционно, – 31 декабря.

Новый год на Софийской площади Facebook/Folk Ukraine

Уже 7 января на Софийской площади состоится праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт, на Контрактовой – похожее шествие и народные гуляния. Во все остальные дни – на сценах пройдут праздничные концерты.

Новый год на Подоле Facebook/Folk Ukraine

Организаторы пообещали "окунуть зрителей в волшебный мир приключений Щелкунчика и его королевств" на Софийской площади. В программе мероприятий:

Королевство подарков – ярмарка сувениров и подарков к празднику.

Королевство вкуса – блюда и напитки.

Королевство развлечений – сказочный город для детей. Веселье, аттракционы, аниматоры, инсталляции и подарки.

Королевство лайков – многочисленные фотозоны на площади и Владимирском проезде.

"Между королевствами будет курсировать сказочный рождественский экспресс. Только им можно будет добраться из одного королевства в другое", – говорится в сообщении.

Новый год на Софийской площади Facebook/Folk Ukraine

Поскольку тематикой праздника станет сказка о Щелкунчике, именно игрушками-щелкунчиками украсят елку.

"А она, кстати, составит более 28 метров! Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более 4 километров разноцветных гирлянд", – подчеркнули организаторы.

На Контрактовой площади в день святого Василия, 14 января, планируются щедрования и выступления фольклорных коллективов.

Новый год на Подоле Facebook/Folk Ukraine

На этой локации тематикой праздника станет опишнянская керамика. Посетителей ожидает уютный зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения. В программе мероприятий:

Рождественская ярмарка с блюдами и сувенирами для всей семьи.

Стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия.

Колоритные арт-объекты в опишнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны.

Резиденция Святого Николая для детей.

Новый год на Подоле Folk Ukraine/Сегодня

Скриншот Пост в сети

Скриншот Потс в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве накануне Нового года 2020 на Софийской площади установят главную елку страны. Велика вероятность, что она будет живой. Здесь же будут праздновать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся