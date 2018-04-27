Срочно нужна помощь! В киевский госпиталь прибыл новый борт с бойцами АТО

В Киеве в Главный военный клинический госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами АТО, некоторые находятся в критическом состоянии и нуждаются в помощи.

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"По Киеву снову неслись скорые с ранеными, прибыл новый борт в госпиталь. На передовой обострение, четвёртый год наши защитники отдают свои жизни за нашу мирную жизнь. Раненые тяжелые, есть в критическом состоянии. Я прошу всех не забывать, что в стране война и помогать, кто как может. Наши доктора делают все возможное, чтобы спасти жизнь нашим воинам, а мы, волонтеры и небезразличные граждане, помогаем и ухаживаем за ребятами", - написала она.

Наталья Юсупова обратилась к украинцам: "Очень нужна кровь, любая, сдать можно в центре крови на территории Госпиталя с 9-12. Из других потребностей только самое необходимое, это кофе, чай, сахар, йогурты, соки, вода, колбаса, сыр, одноразовые пеленки, из лекарств "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах".

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Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

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