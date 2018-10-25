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/Жизнь столицы

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

6.7тЧитать материал на украинском

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 25 октября прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Сделайте, пожалуйста, репост, это очень важно!! В Киеве снова борт с ранеными бойцами! Война не заканчивается и наши воины 5-й год отдают свои жизни и здоровья за нас и нашу страну! После каждого поста о госпитале, я получаю угрозы и оскорбления от сепаров. Ну что сказать, это война за независимость украинцев, наши бойцы защищают свою территорию!!" - написала она.

Юсупова обратилась к украинцам: "Я прошу киевлян и людей с других городов помогать нам, кто чем может! Потребности всегда одинаковы, соки, вода, кофе, чай, колбаса, сыр, сладкое. На одежду больше всего уходит денег, кто может приносите куртки, шапки, тёплые костюмы. Мы так же помогаем Ирпенскому Госпиталю, там тоже много бойцов".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
УкраинаКиев
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Отвизите вы это говно на свалку, чтоб оно своим гноем не воняло и не портило настроение нормальным пациентам больницы.
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2
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"наши воины 5-й год отдают свои жизни и здоровья за нас и нашу страну! " А впереди еще 6, 7... Понадобиться еще много колбасы и сладкого. Вопрос, а войну прекратить не пробовали?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какой срам...страна не кормит и не одевает солдат...бред...И главное никто не сидит в тюрьме...Окраинцы а вы дурачки несите колбаску...отправляйте смски
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