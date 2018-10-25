Новый борт с ранеными: волонтер обратилась к украинцам за помощью

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 25 октября прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Сделайте, пожалуйста, репост, это очень важно!! В Киеве снова борт с ранеными бойцами! Война не заканчивается и наши воины 5-й год отдают свои жизни и здоровья за нас и нашу страну! После каждого поста о госпитале, я получаю угрозы и оскорбления от сепаров. Ну что сказать, это война за независимость украинцев, наши бойцы защищают свою территорию!!" - написала она.

Юсупова обратилась к украинцам: "Я прошу киевлян и людей с других городов помогать нам, кто чем может! Потребности всегда одинаковы, соки, вода, кофе, чай, колбаса, сыр, сладкое. На одежду больше всего уходит денег, кто может приносите куртки, шапки, тёплые костюмы. Мы так же помогаем Ирпенскому Госпиталю, там тоже много бойцов".

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой