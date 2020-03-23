Новые случаи заболевания коронавирусом в Киеве: Кличко рассказал, кем оказались люди

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из 14 человек, у которых недавно обнаружили коронавирус COVID-19, восемь женщин (от 25 до 49 лет) и шесть мужчин (от 23 до 56 лет).
Об этом он заявил во время брифинга 23 марта, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале. По словам чиновника, всего в столице коронавирус подтвердили у 24 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"За прошедшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом в столице уже 24 больных COVID-19. Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев восемь больных – женщины (от 25 до 49 лет) и шесть мужчин (от 23 до 56 лет)", – сказал он.
Кличко рассказал, кем оказались больные коронавирусом киевляне. Иллюстрация
По словам Кличко, в 22 из 24 случаев заболели люди, которые вернулись из европейских стран, в частности из Франции, Германии и Испании.
"Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. В настоящее время 13 из 24 больных находятся в больницах Киева. 11 – на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей", – добавил чиновник.
Он отметил, что в городе быстрыми тестами было проверено 594 жителей, а 22 образца отправили в "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
"Город получает информацию от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", куда отправляет тесты киевлян на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам каждые сутки. Возможно, в Минздраве, где предоставляют данные по всем регионам, не совсем корректно посчитали", – отметил Кличко.
Примечательно, что, согласно данным Минздрава, в Киеве зафиксировали 29 случаев заболевания COVID-19, смотря на что, город стал лидером по заболеваемости коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
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16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
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Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
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