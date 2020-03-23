Новые случаи заболевания коронавирусом в Киеве: Кличко рассказал, кем оказались люди

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из 14 человек, у которых недавно обнаружили коронавирус COVID-19, восемь женщин (от 25 до 49 лет) и шесть мужчин (от 23 до 56 лет).

Об этом он заявил во время брифинга 23 марта, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале. По словам чиновника, всего в столице коронавирус подтвердили у 24 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом в столице уже 24 больных COVID-19. Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев восемь больных – женщины (от 25 до 49 лет) и шесть мужчин (от 23 до 56 лет)", – сказал он.

Кличко рассказал, кем оказались больные коронавирусом киевляне. Иллюстрация

По словам Кличко, в 22 из 24 случаев заболели люди, которые вернулись из европейских стран, в частности из Франции, Германии и Испании.

"Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. В настоящее время 13 из 24 больных находятся в больницах Киева. 11 – на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей", – добавил чиновник.

Он отметил, что в городе быстрыми тестами было проверено 594 жителей, а 22 образца отправили в "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

"Город получает информацию от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", куда отправляет тесты киевлян на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам каждые сутки. Возможно, в Минздраве, где предоставляют данные по всем регионам, не совсем корректно посчитали", – отметил Кличко.

Примечательно, что, согласно данным Минздрава, в Киеве зафиксировали 29 случаев заболевания COVID-19, смотря на что, город стал лидером по заболеваемости коронавирусом.

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