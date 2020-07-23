Новые случаи COVID-19 в Киеве: среди зараженных оказались маленькие дети и молодые люди

В Киеве среди 112 человек, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, оказались молодые люди от 19 лет и маленькие дети от шести месяцев.

Об этом 23 июля написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей ответственно относиться к своему здоровью и здоровью других.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, две девочки шести месяцев и 14 лет, а также три мальчика от четырех до 15 лет. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском – по 13.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в столице коронавирус унес жизни 128 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 23 июля в Киеве зафиксировали 7 278 случаев коронавируса, за минувшие сутки заболевание обнаружили у 112 человек. В то же время в Киевской области подтверждено 3 391 случай COVID-19, там прибавилось еще 32 зараженных.