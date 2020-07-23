Новые случаи COVID-19 в Киеве: среди зараженных оказались маленькие дети и молодые люди

В Киеве среди 112 человек, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, оказались молодые люди от 19 лет и маленькие дети от шести месяцев.

Об этом 23 июля написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"Количество киевлян, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, две девочки шести месяцев и 14 лет, а также три мальчика от четырех до 15 лет.

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