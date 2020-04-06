Атака коронавируса в Киеве: сколько стоят кремация и обычные похороны

После слов городского головы Киева Виталия Кличко о кремации умерших от коронавируса, многие сделали вывод: хоронить "по-старому" теперь запрещено. Однако по состоянию на 6 апреля все остается как есть. Тем не менее в ближайшие часы Кабмин должен опубликовать постановление, касающееся этой деликатной темы.

Предотвратить заражение

В конце марта китайские ученые на пресс-конференции в Пекине заявили, что коронавирус остается в легких пациентов после смерти. В то же время в ВООЗ считают, что сами тела не несут угрозы, а вот скопление людей во время церемонии – да.

Тем не менее в Китае и Италии, серьезно пострадавших от эпидемии коронавируса, предпочитали кремацию.

В Украине всего три крематория, один из них – в Киеве. OBOZREVATEL выяснил, во сколько обойдется в столице процедура кремации и что для этого необходимо.

Где находится Киевский крематорий?

В Киеве существует один крематорий, он расположен на Байковом кладбище (ул. Байковая, 16). Там же находится и колумбарий, куда можно поместить урну с прахом.

Киевский крематорий Скриншот из видео "Апостроф"

Кремация проводится ежедневно, за исключением больших государственных и религиозных праздников.

Крематорий в Киеве

Как кремируют тело человека?

Комплекс крематория состоит из промышленных печей, способных генерировать температуру 900-1100°C, которая обеспечивает полный распад тела и превращение его в пепел.

Гроб с телом доставляется в крематорий и ставится на катафалк в зале для церемонии прощания. По окончании ритуала гроб перекладывается на транспортёр и перемещается в транзитное помещение, откуда через определенное время он поступает в кремационную печь.

Процедура занимает от полутора до двух часов, а после кремации остается прах объёмом около 2 литров.

Что делать после кремации?

В зависимости от воли умершего или же его родственников после кремации урну с прахом закладывают в нишу колумбария, захоранивают в могилу (в том числе в родственную), хранят дома или же развеивают прах.

Какие документы необходимы?

Для проведения процедуры кремации нужны:

Свидетельство о смерти (оригинал).

Справка о причине смерти (оригинал).

Паспорт родственника (ему после кремации отдадут урну с прахом).

Сколько стоит кремация?

Как рассказали журналисту OBOZREVATEL в Киевском крематории, минимальная стоимость таких похорон "под ключ" обойдется в 7,5 тыс. грн. Сюда входит собственно сама кремация, гроб, урна для праха, аренда транспорта и ритуального зала, услуги грузчиков и организатора церемонии прощания.

При этом, как указано на сайте СКП "Киевский крематорий", сама процедура кремации стоит 445 — 490 гривен, гроб от 725 грн, урна для праха — от 670 грн. Отметим, если совсем туго с деньгами, то немного снизить расходы можно, отказавшись от некоторых "сопутствующих" услуг.

Кремация или традиционное захоронение?

В одной из ритуальных служб Киева нам рассказали, что эконом-варианты и кремации, и обычных похорон стоят примерно одинаково. Минимум — от 5 тыс. грн.

Однако стоимость земли под традиционное захоронение в Киеве – просто космос. Цены стартуют от 5 тысяч долларов за квадратный метр. Дело в том, что официально кладбища столицы закрыты и хоронить можно только в пригородах.

Есть еще один момент, почему в Киеве чаще стали кремировать тела. Согласно "Гигиеническим требованиям к обустройству и содержанию кладбищ в населенных пунктах Украины", подзахоронение гроба в одну могилу допускается только по прошествии 20 лет. В то время как урны с прахом можно закапывать независимо от времени последнего захоронения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 267, 12 человек вылечилось, четверо – умерли.

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