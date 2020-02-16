Ползарплаты на коммуналку: украинцев шокировали огромные платежки

В Киеве уже стали получать платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Подробнее о том, какие суммы увидим в квитанциях и чего ждать дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вместо 400 гривен – 1600

Коммунальная тема опять в топе у киевлян, которым стали приходить платежки. Цены за отопление многих шокируют, в некоторых случаях они в четыре раза больше, чем в декабре. При том, что январь был аномально теплым , а в декабре власти снизили цену на отопление на 22-23%.

Так, в микрорайоне Русановка за отопление трехкомнатной квартиры площадью 60 кв. м было насчитано за январь 1565,67 грн. А в декабре прошлого года платеж составлял всего 367,90 грн, что в четыре раза меньше январской оплаты. За ноябрь – 747,46 грн.

"В квартире было так жарко, что окна часто были на проветривании, а дети ходили в шортах и футболках, что для нашей квартиры было не характерно", – рассказывает нам хозяйка квартиры, мама двоих детей Елена Яременко.

В КП "Киевтеплоэнерго" уверяют, что январь был заметно прохладнее декабря, что отразилось на объемах потребления и соответственно на цене. "На объемы потребления тепла влияет температура наружного воздуха, в соответствии с которой корректируется температура теплоносителя. В январе среднемесячная температура воздуха составила +0,8⁰С против декабрьской +2,7⁰С (то есть в январе средняя температура в Киеве была ниже на 1,9⁰С)", – говорят коммунальщики.

Тариф на тепло в домах, оборудованных теплосчетчиками (а таких в столице уже 90%), составляет сейчас 1654,41 грн/Гкал. В ноябре потребление в доме на Русановке, объясняют в "Киевтеплоэнерго", составило 0,4518 Гкал. Соответственно цена сложилась 747,46 грн. В декабре, когда стала действовать скидка в 22-23%, в описываемом случае оплата тепла снизилась почти вдвое.

"В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 грн/ Гкал. По указанному адресу в декабре было потреблено 0,2851 Гкал. По базовому тарифу 1654,41 грн/Гкал, стоимость такого объема потребления составила: 0,2851 х 1654,41 = 471,67 грн. А с учетом газовой скидки: 0,2851 х 1290,44 = 367,90 грн", – объясняют в "Киевтеплоэнерго".

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Кабмин принял постановление, дающее местным властям право пересчитывать плату за тепло каждый месяц, с учетом текущих цен на газ. В Киеве за декабрь эта скидка составила в среднем 22-23%.

Скидка действует и в январе, но она стала меньше. "В январе 2020 года начисления за отопление уменьшена на 18% от базового тарифа. Соответственно, в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал составляет 1356,62 грн/Гкал. По указанному адресу в январе потреблено 1,1541 Гкал. По базовому тарифу 1654,41 грн/Гкал, стоимость такого объема потребления составила: 1,1541 х 1654,41 = 1909,35 грн. А с учетом газовой скидки: 1,1541 х 1356,62 = 1565,67 грн", – объясняют в "Киевтеплоэнерго".

Правда, стоимость отопления квартиры с такой же площадью 60 кв. м. в Новобеличах оказалась совершенно другой: за ноябрь – 773,80, за декабрь – 1593,56, за январь – 1672,94. Особенно заметна разница за декабрь. "Это выглядит, как грандиозный обман – вместо обещанной скидки мы получили сумму, в два раза большую, чем за ноябрь", – возмущена киевлянка Оксана Симоненко.

Коммунальщики объясняют, что суммы могут отличаться по разным причинам. Например, на большой разнице в оплате могли сказаться разные периоды снятия показаний на теплосчетчиках.

"Начисления за отопление проводятся согласно показаниям домовых счетчиков, которые "Киевтеплоенерго" фиксирует, начиная с 20-го числа и до последнего дня месяца. От того, когда были зафиксированы показания счетчика, зависит начисление, отраженное в платежке клиента. Например, в декабре показания были сняты 23 числа, а в январе – по состоянию на 28-е. Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах", – говорят в КП.

Платежки не радуют dengi.ua

Кроме того, сумма оплаты зависит от того, насколько утеплен дом. "Замена окон в парадных дает 10-15% экономии при условии наличия ИТП. Сумма также зависит от количества квартир, на которые делится стоимость потребленного домом тепла", – объясняют коммунальщики.

Проблема может быть в одном конкретном доме. Так считает эксперт в области ЖКХ, начальник Управления развития ЖКИ Вера Радченко.

"Мы разбирались, почему по некоторым домам такие жалобы. Есть нюансы, которые касаются конкретных домов. Например, в Киеве есть 26 домов, где есть и вертикальная, и горизонтальная разводка, что в итоге приводит к тому, что одни жильцы платят больше, чем другие. Один из самых показательных случаев – проживая в одном доме, один сосед платит 600 грн за отопление, другой – 6000! Кроме того, в доме могут быть большие теплопотери, если, например, не утеплена крыша".

Больше всего должников в Соломенском районе, и вообще нет – в Деснянском

По данным Главного управления статистики Киева, в декабре коммуналку оплатили 96% киевлян. Но задолженность населения столицы за отопление и горячую воду на конец года составляла 4694,7 млн.грн. Тепловики уверяют, что после скидок на тепло в январе стали платить больше: за отопление – на 24763 лицевых счетов, за горячее воду – на 21686 лицевых счетов.

В то же время 36 киевлян задолжали за тепло и горячую воду свыше 100 тыс. грн. каждый. Больше всего не платят в Соломенском районе – здесь семь крупных должников. В Шевченковском и Печерском районах – их по шесть, пять должников – в Голосеевском районе, по три – в Святошинском, Оболонском и Днепровском, два – в Дарницком, один – в Подольском. Все эти должники – физические лица, а не предприятия.

А вот в Деснянском районе, по данным "Киевтеплоэнерго", их по состоянию на январь вообще не оказалось.

Переходить на абонплату и снижать цены на газ?

Киевляне с "тяжелыми" платежками при теплой зиме стали заложниками нынешней системы оплаты отопления "зима-лето", введенной в 2015 году правительством Арсения Яценюка. Об этом OBOZREVATEL сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Это было ошибкой. Раньше мы платили ежемесячную плату – за тепло как за товар, плюс за содержание сетей. И средства на работы по содержанию сетей, большинство из которых проводятся летом, брали из этой платы. Платежи за потребленное в отопительный сезон тепло разбивались на 12 месяцев, и они и не так больно били "по кошельку". Сейчас, когда перешли на систему "зима-лето", сети также нужно содержать постоянно, а плата взимается в отопительный сезон", – считает Кушнирук.

По его словам, при такой системе оплата за тепло в следующем году производилась по среднему показателю предыдущего года.

Правда, при такой системе потребители могли столкнуться с ситуацией, когда при теплой зиме пришлось бы платить много, если предыдущая была холодной.

По мнению Кушнирука, если расход тепла, как в этом году, будет меньше, нужно делать перерасчет на следующий год. "Но у поставщиков тепла в течение года будут средства, которые позволят как поддерживать сети, так и закупать газ по более низкой цене. Тогда и траты на тепло станут меньше", – объясняет Кушнирук.

Но сейчас абонплата предусмотрена в законе. "Это предусмотрено законом – в абонплату входит абонентское обслуживание платежек,счетчиков и содержание сетей. Это может ввести любой теплопоставщик", – подчеркнула Радченко.

Кабмин не справился с задачей по снижению тарифов на тепло и горячую воду, хотя имел достаточный инструментарий для этого. Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Без снижения цен на газ суммы в платежках украинцев не уменьшатся. Структура тарифа отопление и на горячее водоснабжение примерно одинаковая. Около 80% – это стоимость энергоносителей. Основным энергоносителем является газ. Чтобы понизить на 50% тарифы на тепло и горячую воду, цену на газ необходимо снизить на 60-70%", – пояснил Рябцев.

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