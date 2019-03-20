"Война ужасная!" В Киев доставили новый борт с Донбасса

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве нужна помощь для тяжелораненых бойцов с Донбасса.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"За три последних дня ~ трое погибших воинов и несколько раненых. Сегодня так же новости с передовой неутешительные. Война ужасная и нет ей конца. В киевский госпиталь продолжают поступать наши бойцы, есть тяжелые и есть с ампутацией. Каждый день наши хирурги делают воинам сложнейшие операции, спасают жизни, руки, ноги и головы. Наши госпитальные будни очень не легкие – пять лет кровь, раны, восстановление и, к сожалению, смерть. Такова цена войны", – написала она.

Волонтер назвала основные потребности для солдат, это: вода в бутылках, соки, йогурты питьевые, колбаса, сыр (для перекуса), фрукты (бананы, мандарины, яблоки), печенье, конфеты, кофе, чай. Из одежды нужны куртки (тем, кому можно выходить или выезжать на улицу), спортивные костюмы, футболки, кроссовки, раненых привозят в военной форме, им нужно переодеться.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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