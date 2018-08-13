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"На передовой идут бои!" Известная волонтер обратилась с призывом к украинцам

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В Киеве в Главном военном клиническом госпитале находятся тяжелораненые бойцы, которым требуется помощь.

Многие бойцы остались без поддержки, сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"Сделайте репост, пожалуйста. На передовой идут бои и каждый день госпитали принимают тяжелых раненых. В киевский госпиталь привезли в реанимацию тяжелых бойцов и в палатах лежат ребята без ног и с пулевыми ранениями. К сожалению, новости с передовой не радуют и наши воины отдают свою жизнь за наши спокойные будни", - написала она.

Наталья обратилась к украинцам: "Проведывающих у раненых очень мало, спасибо всем тем, кто находит время позвонить и узнать о потребностях. Кровь сдать можно в центре крови по ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", с 9-12. Всегда можно самим прийти и все отдать ребятам, самим все узнать у ребят, кто им помогает и посмотреть, чтобы не возникало вопросов".

Волонтер написала основные нужды: "Кровь сдать можно в центре крови на территории Госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Нам нужно только самое необходимое, продукты - это вода, соки, йогурты, кофе, чай, колбаса, сыр. Одежда - это футболки и шорты, остальное - это пеленки под раны и обезболивающее, "Дексалгин" и "Кетанов", это то, что нужно всегда".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

Адрес: ул. Госпитальная 18, метро "Печерская", Киев

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
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Дригало Влад
Дригало Влад
Наконец то эта шалашовка пристроили свой зад))а то сколько лет по папиков членам скакала))))
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Sorochynskyi Pavel
Sorochynskyi Pavel
Знущання над народом. На очах у мільйонів українців військові розкидаються мільйонами гривень, а волонтери збирають копійки, типу потрібно допомогти. Якийсь маразм і тупість. ЕЛЕМЕНТАРНЕ, усі військові частини білять бордюри!!!!!! Хоч один волонтер попросив у командира частини не витрачати гроші на краску, а врятувати життя воїну!!!!! На краску витрачають сотні тисяч гривень і цинічно брешуть що на ЛІКИ немає коштів!!!!
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Sorochynskyi Pavel, ты - посипака! )
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Моня
Моня
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНДЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине и не оставляют, тем самым, НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Моня, - зміни методичку .А то твоя казка про типа гражданску війну в недоросії в голови не лізе . У впопучленців новоросії є лиш два варіанти- або здохнути від української кулі ,або звалити до прутеня в кацапії і там здохнути за нього
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