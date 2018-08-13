"На передовой идут бои!" Известная волонтер обратилась с призывом к украинцам

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале находятся тяжелораненые бойцы, которым требуется помощь.

Многие бойцы остались без поддержки, сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"Сделайте репост, пожалуйста. На передовой идут бои и каждый день госпитали принимают тяжелых раненых. В киевский госпиталь привезли в реанимацию тяжелых бойцов и в палатах лежат ребята без ног и с пулевыми ранениями. К сожалению, новости с передовой не радуют и наши воины отдают свою жизнь за наши спокойные будни", - написала она.

Наталья обратилась к украинцам: "Проведывающих у раненых очень мало, спасибо всем тем, кто находит время позвонить и узнать о потребностях. Кровь сдать можно в центре крови по ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", с 9-12. Всегда можно самим прийти и все отдать ребятам, самим все узнать у ребят, кто им помогает и посмотреть, чтобы не возникало вопросов".

Волонтер написала основные нужды: "Кровь сдать можно в центре крови на территории Госпиталя, понедельник-четверг с 9-12, с паспортом. Нам нужно только самое необходимое, продукты - это вода, соки, йогурты, кофе, чай, колбаса, сыр. Одежда - это футболки и шорты, остальное - это пеленки под раны и обезболивающее, "Дексалгин" и "Кетанов", это то, что нужно всегда".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

Адрес: ул. Госпитальная 18, метро "Печерская", Киев