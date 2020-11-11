Носитель идей гиперлупа, – эксперт прокомментировал предложения министра Абрамовского по закупке автобусов Киевом

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский продемонстрировал, почему власть проиграла местные – из-за полного непонимания проблем на местах.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал эксперт Дмитрий Корнейчук, комментируя заявление министра и ответ на него заместителя главы КГГА Александра Густелева.

По мнению эксперта, министр продемонстрировал, почему власть полностью проиграла местные выборы – из-за полного непонимания проблем на местах.

"Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский (кто это?) упрекнул Киев в закупке дизельных автобусов. Мол, это не лучшее решение, надо было электрические. В общем, в очередной раз имеем доказательство, что у власти гиперлуп головного мозга и полное непонимание проблем на местах. Собственно, именно поэтому власть и полностью проиграла местные выборы...", – написал Корнейчук.

Эксперт задал несколько вопросов Абрамовскому.

"Вы уже прекратили незаконную добычу янтаря? Вы остановили вырубку закарпатских лесов? Может быть решили проблему с захоронениями радиоактивных отходов? Или ваша партия имеет серьезную поддержку среди киевлян? Если нет, то зачем лезть к местной власти со своими некомпетентными советами?" – написал Корнейчук.

Эксперт подчеркнул, что для начала городу важно решить проблему маршруток и регулярности общественного транспорта, а потому уже заниматься электротранспортом.

"За 50 млн можно закупить либо 200 автобусов евро-5, либо 60 электро. Для электро еще нужна инфраструктура, а на это нужно время и дополнительный ресурс. Киев ждет расширение парка электрического транспорта и инфраструктуры под него. Зам Кличко озвучил планы на 2021–2023 гг. по постепенному (!) выведению на маршруты электротранспорта. Но город трезво оценивает свои возможности (в отличие от министра, считающего чужие деньги) и потому начинает с главного", – подчеркнул Корнейчук.

Напомним, что ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью журналу "Фокус" назвал непонятным решение киевской власти о приобретении двухсот автобусов. "Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси", – заявил Абрамовский.

Позднее на сайте КГГА появился комментарий заместителя Кличко Александра Густелева, в котором тот отметил, что Киев закупает современный транспорт, опираясь на критерии цена–качество–комфорт. "Закупка новых автобусов была очень важна для столицы, поскольку только благодаря увеличению подвижного состава можно улучшить качество перевозок пассажиров. Приобретенный транспорт полностью отвечает требованиям экологичности – новые автобусы оборудованы двигателями Mercedes-Benz экологического стандарта ЕВРО-5", – отметил Густелев.