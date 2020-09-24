НКВД высадил Киев в воздух после прихода немцев: в сети вспомнили трагическую дату

Жителям Киева напомнили, что 24 сентября 1941 года в центре украинской столицы произошла серия взрывов в только что оккупированных немецкими войсками учреждениях и жилых домах.

На Telegram-канале "Рассекреченная история" отметили, что инициатором этого преступления стал НКВД, представители которого сознательно взрывали дома вместе с мирными жителями впервые в мировой истории. По данным исследователей, взрывы продолжались до 28 сентября.

Первым взорвался кинотеатр на углу Крещатика и Прорезной. Кроме того, 24 сентября советские диверсанты взорвали также комендатуру, которая только расположилась в доме, где раньше был магазин "Детский мир". Уничтожен был и почтамт, а также другие важные объекты. Постепенно, дом за домом, взлетал в воздух весь Крещатик.

"Взрывами и пожарами, которые устроили советские диверсанты, уничтожено 324 жилых и административных здания. Невозможно точно установить количество погибших, но речь идет о тысячах жертв. Около 50 000 киевлян остались без крыши над головой", – отметили историки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подборку архивных фотографий, на которых запечатлен подрыв плотины Днепровской ГЭС в Запорожье, совершенный в августе 1941 года.