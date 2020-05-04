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4 мая • обновлено в 22:32
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Низкие зарплаты у медиков больницы №8 в Киеве, которые работают с COVID-19: Кличко прояснил ситуацию

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Мэр Киева Виталий Кличко прояснил ситуацию с городской клинической больницей №8, персонал которой пожаловался на низкий уровень зарплаты.

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Медики там контактируют с больными коронавирусом COVID-19, хотя само учреждение не является опорным для борьбы с этой болезнью. О ситуации Кличко рассказал во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что в Украине с 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. С тех пор медучреждения всех уровней, по закону, начали финансироваться именно Национальной службой здоровья. В то же время, по словам Кличко, Киев нашел средства в своем бюджете на доплаты медикам столицы.

"За март сумма, которую выделил город на доплаты и премии конкретно медикам 8-й больницы, составила 10 млн 432 тысячи гривен. А в апреле больница получила значительно меньшую сумму – от Национальной службы здоровья", – подчеркнул он.

Кличко прояснил ситуацию с зарплатами у медиков больницы №8 в Киеве. Иллюстрация

Кличко прояснил ситуацию с зарплатами у медиков больницы №8 в Киеве. Иллюстрация

"В последние годы ежемесячно столичные медработники получали так называемую муниципальную надбавку – до 50% от оклада. В таком виде, в соответствии с реформой, она больше выплачиваться не может. Поэтому теперь в рамках программы "Здоровье киевлян", где мы предусмотрели средства для медиков, город будет предоставлять безвозвратную финансовую помощь. В конце прошлой недели я подписал распоряжение. И за апрель всем медикам больниц будут начислены из городского бюджета дополнительные выплаты в соответствии с отработанным временем", – добавил Кличко.

Таким образом, по словам главы Киева, для врачей сумма таких начислений составит 4 тыс. грн, для медицинских сестер – 3 тыс. грн, младшего медперсонала – 1 тыс. грн. Речь идет именно о медиках, которые не работают с больными коронавирусом.

"Что касается финансовой помощи за март медработникам, которые лечат больных COVID-19, то больница №8 ее действительно не получила. Это произошло потому, что руководитель заведения не предоставил в департамент здравоохранения информацию о лечении таких больных в этом учреждении", – заявил Кличко.

Он отметил, что всех больных пневмонией, которых доставляют в больницы города, обязательно тестируют на коронавирус. А тогда, в случае положительного результата, их сразу переводят в опорные медучреждения.

"В Киевской больнице №8 в марте было семь таких больных. Врачи, которые с ними работали, получат доплату от города по документам, которые подаст главный врач", – отметил глава столицы.

Также он добавил, что ответственность за надлежащую защиту медиков несет именно руководитель учреждения. По информации департамента здравоохранения, руководитель больницы №8 не обращался с данными о нехватке средств защиты для сотрудников. В своих отчетах он указывал, что больница обеспечена необходимым.

"Поэтому вопрос: или руководитель предоставляет недостоверную информацию, или необходимая защита не попадает к медикам. Я поручил Госпродпотребслужбе тщательно проверить озвученные факты", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице №8 Киева медики не дождались обещанных надбавок за работу с больными COVID-19. Хотя их учреждение не находится на первой линии борьбы с пандемией, персонал регулярно контактирует с инфицированными коронавирусом. Поэтому 30 апреля работники решили устроить забастовку.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Ті, хто має відношення до медицини Києва, підтверджують правдивість слів мера (я маю знайомих і родичів з медичної сфери)! Тому не зрозуміло, чому тільки 2 лайки і аж 48 дизлайків? Знову кремлеботи і путірасти "відзначились"?!((( Нехай подивляться на ситуацію з ковід19 хоча б в Москві і області: це просто пекло на землі! Там тільки померлих в кілька разів більше, ніж в усій Україні!!!
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Кияни Жизнь столицы

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  • УКРАИНА:

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