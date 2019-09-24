Вчора на з`їзді громадського руху "Рідна країна" запропонував наступну логіку порятунку Києва від влади забудовників, мажорів і корупціонерів:

- визначення стратегії розвитку Києва як кияноцентричного, українського і європейського міста;

- боротьба за адекватний,, а не поданий "Слугою народу" новий закон про Київ шляхом експертного та громадського обговорення;

- формування команди професіоналів, які вже довели своїми справами і вчинками готовність працювати в інтересах Києва і киян.

Наше завдання - не лише звільнити Київ від нинішній "поганих" забудовників і тіньових "смотрящих" з партії Медведчука-Льовочкіна, а й не допустити "гарних" забудовників і "узаконених смотрящих" від нової влади.

"Рідна країна" прагне привести до влади в Києві справжніх киян, які живуть,навчаються і лікуються в Києві, платять податки і допомагають Києву і врешті, люблять Київ.

Ті, хто в Києві лише заробляє на бюджеті, а навчає дітей, лікується, має будинки за кордоном і тримає гроші в офшорах - прохання балотуватися в органи місцевого самоврядування Маямі, Гамбургу чи Сен-Тропе...

П.С. Наша команда "Рідної країни" готова до участі у виборах як Київського міського голови, так і Київради.

Але правильно: спочатку - самоврядування, а потім - вибори.

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