"Ничего необычного!" В Киеве посреди улицы заметили лося. Фотофакт

В Киеве, возле проспекта Науки, люди заметили лося, который разгуливал по улицам.
Вероятно, это именно то животное, которое уже долгое время искали. Соответствующий кадр разметили на странице "Киев Сейчас" в Telegram.
"Ничего необычного, просто лось гуляет по пр. Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря", – говорится в посте.
В Киеве посреди улицы заметили лося
Киев Сейчас
Сообщение в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая прошлого года в Киеве на Южном мосту автомобиль сбил лося.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.