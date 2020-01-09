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9 января • обновлено в 16:18
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/ Жизнь столицы

"Ничего необычного!" В Киеве посреди улицы заметили лося. Фотофакт

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В Киеве, возле проспекта Науки, люди заметили лося, который разгуливал по улицам.

Вероятно, это именно то животное, которое уже долгое время искали. Соответствующий кадр разметили на странице "Киев Сейчас" в Telegram.

"Ничего необычного, просто лось гуляет по пр. Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря", – говорится в посте.

В Киеве посреди улицы заметили лося

В Киеве посреди улицы заметили лося

Киев Сейчас

Сообщение в сети

Сообщение в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая прошлого года в Киеве на Южном мосту автомобиль сбил лося.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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