"Нет альтернативы": Зеленский высказался о Дне Независимости в Киеве

Украинцы на День Независимости государства могут принимать участие в любом из запланированных мероприятий, будь то официальная программа или добровольно организованный военный парад "Марш защитников".

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после встречи с ветеранами и волонтерами 23 августа. Глава государства отметил, что никакой альтернативы Дню Независимости как государственному празднику быть не может.

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это (Марш защитников) "альтернативный парад", это очень неправильно", – сообщил он.

Репетиция Шествия достоинства "Укринформ"

Как известно, в 2019 году в Киеве в День Независимости будет два масштабных мероприятия: Шествие достоинства и "Марш защитников", организованный ветеранами войны на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Это решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад.

22 августа, прошла репетиция Шествия достоинства, приуроченного ко Дню Независимости Украины. Репетиция началась с Аллеи Героев Небесной Сотни. Сначала режиссер мероприятия Алан Бадоев повторил программу с детьми и курсантами Киевского военного лицея.

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