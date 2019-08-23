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"Нет альтернативы": Зеленский высказался о Дне Независимости в Киеве

1.2т Читать материал на украинском

Украинцы на День Независимости государства могут принимать участие в любом из запланированных мероприятий, будь то официальная программа или добровольно организованный военный парад "Марш защитников".

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после встречи с ветеранами и волонтерами 23 августа. Глава государства отметил, что никакой альтернативы Дню Независимости как государственному празднику быть не может.

"Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это (Марш защитников) "альтернативный парад", это очень неправильно", – сообщил он.

Репетиция Шествия достоинства

Репетиция Шествия достоинства

"Укринформ"

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"Собирают под Зе": военный раскрыл планы на парад ко Дню Независимости

Как известно, в 2019 году в Киеве в День Независимости будет два масштабных мероприятия: Шествие достоинства и "Марш защитников", организованный ветеранами войны на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Это решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад.

22 августа, прошла репетиция Шествия достоинства, приуроченного ко Дню Независимости Украины. Репетиция началась с Аллеи Героев Небесной Сотни. Сначала режиссер мероприятия Алан Бадоев повторил программу с детьми и курсантами Киевского военного лицея.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Я не считаю, что это очень неправильно" - фраза потрясающая, конечно. На фоне подобного дипломатического шедевра блекнет даже Леонид Макарович Кравчук с его незабвенным "Ситуацiя в країнi вiдповiдна обставинам" в день путча в Москве. Вроде бы и не правильно, но и не неправильно тоже. Хотя и не очень. :)
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
я його дозволу не потребую. це моє законне право. хай роздає дозволи в себе в хаті.
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