Необычные маски и респираторы времен СССР показали в сети. Фото

В сети показали необычные маски и респираторы времен СССР.

Картинку из учебника по гражданской обороне разместил руководитель проекта Dtp.kiev.ua и блогер Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Простейшие средства защиты органов дыхания. Иллюстрация из учебника по гражданской обороне. СССР. 1986 г." – написал он.

Необычные маски времен СССР Влад Антонов

На картинке изображено четыре необычные тканевые маски и респиратор, а также защитные очки на лице человека. В инструкции указано, что такие средства должны были уберегать органы дыхания от радиоактивной пыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с интенсивным распространением коронавируса COVID-19 врачи и ученые предложили ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от заражения. В частности, эксперты рекомендуют надевать защитные медицинские маски в плохо вентилируемых местах массового скопления людей.

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