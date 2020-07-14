Необычное здание в Киеве привлекло внимание сети: "сталинское" общежитие зажило новой жизнью. Фото

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:19, 15.07.2020

В сети показали фото необычного отреставрированного дома в Соломенском районе Киева.

Снимок был сделан на улице Гарматной. Его опубликовал киевлянин Дмитрий Княжич на странице "Мерить шагами Киев" в Facebook.

"Кажется, отреставрированная старинная постройка, о чем свидетельствуют пилястры и окна в углублениях. Интересная деталь – балконный "пояс" на уровне четвертого этажа", – пояснил он уникальность сооружения.

В то же время другой киевлянин под ником Киеслав Борщаговец в комментариях отметил, что это – реконструированное и достроенное "сталинское" общежитие.

На фото новая краска и ее пастельные цвета хоть и придают дому современный вид, но необычные формы и выступления действительно выдают его старость.

Пост в сети
Скриншот
Комментарий в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото здания Кабинета министров Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве. Пользователи вспомнили, что когда-то в помещении планировали сделать Народный комиссариат внутренних дел (времена СССР).

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Кияни Жизнь столицы

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