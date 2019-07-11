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Не Зеленский: раскрыто имя незнакомца на крыше Рады

9.6т Читать материал на украинском

Мужчина, который был замечен на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия. Его имя – Петр Боднар.

Его фото вместе с женщиной на крыше ВР опубликовала на своей странице в Facebook Алиса Юрченко. Имен загадочной пары она не раскрыла, однако, по информации OBOZREVATEL, Боднар находился там вместе с главой секретариата Парубия Татьяной Подольской.

"Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих", – подписала она фото.

Пара на крыше

Пара на крыше

Facebook Alisa Yurchenko

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Пара на крыше

Пара на крыше

Facebook Alisa Yurchenko

На первых опубликованных снимках было видно только мужчинe, и пользователи соцсетей предположили, что незнакомцем может быть президент Украины Владимир Зеленский, записывающий эффектное видео на крыше Рады.

Петр Боднар

Петр Боднар

Facebook

Татьяна Подольская

Татьяна Подольская

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленского обвинили в странном поведении на совещании в Закарпатской таможне. Многие пользователи сети стали утверждать, что Зеленский якобы употребил наркотики.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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