Не Зеленский: раскрыто имя незнакомца на крыше Рады

Мужчина, который был замечен на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия. Его имя – Петр Боднар.

Его фото вместе с женщиной на крыше ВР опубликовала на своей странице в Facebook Алиса Юрченко. Имен загадочной пары она не раскрыла, однако, по информации OBOZREVATEL, Боднар находился там вместе с главой секретариата Парубия Татьяной Подольской.

"Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих", – подписала она фото.

Пара на крыше Facebook Alisa Yurchenko

Пара на крыше Facebook Alisa Yurchenko

На первых опубликованных снимках было видно только мужчинe, и пользователи соцсетей предположили, что незнакомцем может быть президент Украины Владимир Зеленский, записывающий эффектное видео на крыше Рады.

Петр Боднар Facebook

Татьяна Подольская Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленского обвинили в странном поведении на совещании в Закарпатской таможне. Многие пользователи сети стали утверждать, что Зеленский якобы употребил наркотики.

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