"Зачем вам чужие грязные трусы?" В сети показали пикантное фото из маршрутки под Киевом

Под Киевом местный житель сфотографировал обнаженную пару на моторном отсеке в маршрутке № 745.

Фото опубликовано на странице сообщества "Транс Групп" - перевозчик с некачественными услугами" в Facebook.

"Это фото с нашей атлантовской группы, автор наш жилец", - подтвердила достоверность снимка Ирина Черненко.

Под постом пользователи бурно обсуждают пикантную ситуацию.

"Девушки, ну зачем вам эти чужие грязные трусы? Это частная жизнь за пределами рабочего времени, я так понимаю", - отметила Ксюша Антонюк.

"Мы потом садимся в эти маршрутки. Поэтому пусть занимаются частной жизнью в другом месте! Может, они и от этого в аварийном состоянии, а о гигиене вообще молчу", - возмутилась Анастасия Гурская.

"Действия проходят на моторе, так тепленько, пассажиры там не сидят", "Не завидуйте, народ!" - пошутили юзеры.

Как сообщал "Обозреватель", киевлян шокировали новые цены на проезд в маршрутках.