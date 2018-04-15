"Не устроили тарифы?" Новый взрыв в Киеве заинтриговал украинцев

Украинцы предположили, что взрыв, который прогремел в Киеве в ночь на 15 апреля возле здания "Киевэнерго", связан с существующими тарифами.

О том, что атака на здание могла произойти из-за недовольства жителей столицы финансовой стороной вопроса, предположил журналист Александр Зуб на свой странице в социальной сети Facebook.

"Взрывы гранат в Киеве - обычное явление, практически ежедневное. Минувшей ночью атаковали офис "Киевэнерго". Наверное кого-то уж очень сильно не устраивают существующие тарифы. Искренне верю, что дурной пример не станет заразительным", - написал он.

Кроме того, юрист Михаил Носалик высказал предположение, что "Водоканал" может оказаться следующей структурой, на которую совершат нападение.

"Водоканал" следующий? Это ужас!" - считает он.

Напомним, в результате взрыва никто не пострадал, однако были выбиты две двери, повреждены окна и фасад.

Как сообщал "Обозреватель", в августе 2017 года недовольные тарифами киевляне разгромили офисы "Киевэнерго".