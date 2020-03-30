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30 марта • обновлено в 14:35
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/ Жизнь столицы

Не такие, как в Испании: Кличко опроверг информацию о некачественных экспресс-тестах в Украине

1.9т
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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 компании Bioeasy, от которых из-за ненадежности отказалась Испания, совершенно отличаются от тех, которые получила столица Украины.

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Об этом глава города заявил во время брифинга 30 марта, который транслировали на YouTube-канале КГГА. Он отметил, что компания Bioeasy еще с 12 марта имеет сертификат на продажу четырех видов экспресс-тестов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Испания отказалась от партии тестов на антиген. Украина же получила тесты на антитела. В этом их отличие! Тесты, которые получил Киев, сертифицированы в Украине", – подчеркнул Кличко.

Кличко опроверг информацию о некачественных экспресс-тестах в Украине. Иллюстрация

Кличко опроверг информацию о некачественных экспресс-тестах в Украине. Иллюстрация

"Поэтому, пожалуйста, перед тем как распространить очередной "караул", обращайтесь к специалистам, которые все подробно объяснят", – призвал он.

Мэр Киева также отметил, что город закупил и установил оборудование для ПЦР. Это другой вид тестирования, который позволяет исследовать материал слизистой человека. Ожидается на новую партию этого оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании заявили о возвращении китайскому производителю крупной партии быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными. Также появилась информация о том, что якобы такие же тесты получил и Киев.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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ttt tt
ttt tt
Аха-ха, ни у кого в мире нет сертифицированных тестов, а у хoхлов - есть. Потому что они их сами себе сертифицировали! Умора!
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