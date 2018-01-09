Не сдал деньги: в Киеве в детсаду жестоко избили отца ребенка

В Киеве в детском саду № 284 ("Обрий", Святошинский район) из-за отказа сдавать деньги избили отца ребенка.

Об этом сообщил один из родителей Reset Nesty на странице сообщества "Батьки SOS" в Facebook.

"28 декабря после детского утренника на глазах у 20 детей и взрослых Беренок Сережа на территории детсада со своим братом и его быдло-коллегами, которые были в умат синие, избили вчетвером одного из родителей, за несдачу денег в фонд группы", - написал он.

Также мужчина уточнил, что предварительно родительский комитет во главе с Юлией Марушинец и Сергеем запугивали и угрожали 4 родителям за несдачу в фонд денег.

Reset Nesty, Facebook

По его словам, директор и вся педколлегия была в курсе назревающего конфликта.

"После приезда скорой и госпитализации человека, директор ни разу не подошла и не поинтересовалась как самочувствие человека, более того, ходила мимо нас с улыбочкой на лице!" - подчеркнул Reset Nesty.

Также он выложил фото с фамилиями и суммой денег, которые собирают в детсаду.

"Вот так у нас ведется фонд группы во главе Марушинец!" - написал мужчина.

Под постом пользователи жестко отреагировали на инцидент.

"Подсудное дело все это", "Хороши родители, нечего и сказать, "подарили" детям праздник, стыдоба всем, нашли место и время", - возмутились юзеры.

"Садик строгого режима какой-то", - прокомментировала Елена Петренко.

Татьяна Вергель предложила обратиться в полицию.

"Вот почему люди такие глупые? Учишь-учишь - одни двойки. Кто же расправой угрожает в письменном виде да под своей фамилией? Несите это в полицию, пусть теперь Александр ходит и боится, чтоб с вами, не дай Боже, чего не случилось", - написал она.

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