Не продают и не действуют: в Киеве две станции метро отказались от жетонов

В Киеве с 15 июля две станции метрополитена отказались от жетонов. Их нельзя ни купить, ни использовать для оплаты проезда.

Это – станции "Нивки" и "Ипподром", сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к ипподрому). Здесь будут работать только современные способы оплаты", – уточнили представители предприятия.

Использовать жетоны можно будет в других вестибюлях этих станций, однако вскоре от них откажутся и там.

Напомним, что избежать проблем со входом и покупкой проездных можно при помощи "зеленой" карты, пополняемой в автоматических терминалах на каждой станции. Также можно расплатиться любой банковской картой с функцией Pay Pass, приложив ее к желтому турникету.

Кроме этого, действует "Карта киевлянина" и Единый электронный билет, который пополняется онлайн. Если нужна всего одна поездка, можно купить билет в виде QR-кода.

Е-билет transport.kyivcity.gov.ua

В случае использования "зеленой" карты или е-билета, при пополнении на большое количество поездок их стоимость будет ниже 8 гривен.

Оплата картой Facebook КП "Киевский метрополитен"

Как писал OBOZREVATEL, в апреле были анонсированы серьезные изменения правил проезда в метро Киева. Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией.

Также будет запрещено расклеивать рекламу, торговать, передвигаться на самокате, роликах, скейтбордах, попрошайничать, ходить по рельсам, есть и пить продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров.

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