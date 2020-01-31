"Не понимаю вашего "языка": в Киеве водитель маршрутки отличился патриотизмом

В Киеве водитель маршрутного автобуса №529 (с. Бортничи – пр. Маяковского) отличился патриотическим поступком. Он не обращал внимания на пассажиров, которые говорили с ним на русском языке, и хотел, чтобы к нему общались на украинском.

Случай произошел 30 января. О нем написала жительница города Ирина Козак-Кедич на своей странице в Facebook.

"Водитель маршрутки №529 не остановился на остановке ведь... не понял их "язык", – отметила женщина.

В Киеве водитель маршрутки отличился патриотизмом Facebook/Ирина Козак-Кедич

Так, мужчина и женщина – пассажиры маршрутки – несколько раз обратились к водителю на русском языке, попросив остановить транспортное средство. Впрочем, он не снижал скорости и не останавливал автобус в указанном месте.

"Мама с сыном подходят к водителю и говорят: "Вы не слышали? Мы просили остановить!" Водитель: "Що?" "Женщина: "Вы глухой?" Водитель: "Що? Я не розумію, вашого "языка", – пересказала историю очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 января в маршрутке №903 неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил переполох. Мужчина взорвался оскорблениями и нарушил острые для страны темы.

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