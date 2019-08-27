"Не надевайте пиджачки!" Синоптик дала жаркий прогноз на последнюю неделю лета в Киеве

В Киеве в последнюю неделю лета будет сухо и без осадков, а ближе к выходным даже пройдет небольшое повышение температуры.

28 августа будет солнечно, до +27, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. 29 числа температура понизится до +23...+25.

"Однако дальше столбики термометров вновь поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко. Поэтому школьникам не стоит надевать пиджачки, особенно темные, или любую другую задушливую одежду", – посоветовала она.

Школьная "линейка" 1 сентября 24tv.ua

Аналогичный прогноз погоды составили и в Укргидрометцентре. На ночь синоптики пообещали всего +10...12 градусов, а вот днем, начиная с пятницы, в столице будет до +27.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода во вторник, 27 августа будет теплая, а местами засушливая и без осадков. В этот день страну охватит антициклон.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!