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"Не надевайте пиджачки!" Синоптик дала жаркий прогноз на последнюю неделю лета в Киеве

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В Киеве в последнюю неделю лета будет сухо и без осадков, а ближе к выходным даже пройдет небольшое повышение температуры.

28 августа будет солнечно, до +27, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. 29 числа температура понизится до +23...+25.

"Однако дальше столбики термометров вновь поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко. Поэтому школьникам не стоит надевать пиджачки, особенно темные, или любую другую задушливую одежду", – посоветовала она.

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Аналогичный прогноз погоды составили и в Укргидрометцентре. На ночь синоптики пообещали всего +10...12 градусов, а вот днем, начиная с пятницы, в столице будет до +27.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода во вторник, 27 августа будет теплая, а местами засушливая и без осадков. В этот день страну охватит антициклон.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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