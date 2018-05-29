Не мог сесть в кресло: в Киеве пьяные врачи принимали пациентов

В Киеве медики больницы №4 Соломенского района принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, ссылаясь на слова матери больной 20-летней девушки.

Так, в понедельник, 28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. Как утверждает сама пациентка и ее мама, на просьбу одеть перчатки для осмотра пьяный врач заявил: "Вон отсюда".

Другой врач, по словам девушки, не мог даже в кресло сесть.

После этого на место инцидента вызвали полицию.

Руководство больницы пока что отказалось от комментариев, поскольку "не изучило ситуацию".

Напомним, ранее во Львове педиатра в нетрезвом состоянии заметили родители, которые пришли с ребенком на прием в больницу ОХМАТДЕТ.

Родители вызвали полицию и написали заявление. Педиатр и не отрицала, что принимала алкогольные напитки. И не она одна. Оказывается, в этот день медики праздновали рождение внука у одной из медсестер.