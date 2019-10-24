"Не хотим портить настроение Кличко": "Нафтогаз" раскритиковал старт отопительного сезона в Киеве

Государственная компания "Нафтогаз України" критически оценила обещание начать отопительный сезон в Киеве с 25 октября.

На официальной странице компании в Facebook отметили, что подключать объекты и дома к теплу стоит избирательно.

"Не хотим портить настроение господину Кличко (мэру Киева. – Ред.), но по прогнозу погоды еще неделю будет тепло. Ближайшее похолодание в следующий вторник – будет +8, а уже в понедельник, 4 ноября, до +11. К тому же, со следующей недели (с 28 октября. – Ред.), начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", – заявили в "Нафтогаз".

Отопление "Индустриалка"

Также в компании отметили, что киевляне могли бы сэкономить деньги и "не отапливать воздух".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался уже в 12 областях. В первую очередь подключили объекты социальной сферы, сразу более трети объектов начали отапливать в восьми областях, больше половины – в Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

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