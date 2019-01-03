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/Жизнь столицы

''Не дождетесь!'' Кличко поставил на место российского пропагандиста-пранкера

9.4тЧитать материал на украинском

Столичный городской глава Виталий Кличко в новогоднюю ночь подвергся неудачному розыгрышу российского пропагандиста-пранкера Владимира Кузнецова (Вована).

Известный своими шутками над политиками прокремлевский ''шутник'' позвонил мэру Киева, представляясь премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом (чтобы послушать аудио, доскрольте до конца страницы). После краткого поздравления Кличко удалось раскусить пранкера, однако он все равно обнародовал запись разговора на своем канале в YouTube.

"Мы тут пьяного Петра Алексеевича (президента Украины Порошенко. — Ред.) из-под стола выталкиваем", — заявил пропагандист.

Пранкер Вован

Пранкер Вован

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После этих слов Кличко поздравил пранкера с Новым годом, а Вован спросил у столичного главы, включили ли отопление в Киеве.

"С теплом все нормально. Не дождетесь!" — осадил его Виталий Кличко.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Facebook Кличко-мэр

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Вован вместе с еще одним пранкером, Лексусом, позвонил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Во время розыгрыша они представились главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Пранкер ВованВіталій Кличко
Место
УкраинаКиев
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кличко прогнал)) Отопления нет, воды нет, в городе коммендантский час, хлеба 100грамм на человека,..))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кличко два слова без бумажки связать не может .а тут бах и резко осадил. Хахлы вы тупые как ваш Кличко. в
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Makc Махов
Makc Махов
Игорь Анатольевич, кацапье и хохлы Кацапстана 🇷🇺🐐, Кличко вам взорвал в Магнитогорске Кацапов? Или Кличко Кацапов на ведра посадил? Фюрер Хуйлопутин, перлы выдаёт нагора не хуже Кличко. Так ему ещё по морде не били. А когда побьют, 👅 вдопу Писькову засунет! Хайль Пу-тин Хуй-ло! 😅🐐🇷🇺🖕🏼☠️😆🤣
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Игорь Анатольевич, кацапЭ, дык Кличко поумнее будет чем 86% кацапов, это даже даун валуем подтверждает...
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