''Не дождетесь!'' Кличко поставил на место российского пропагандиста-пранкера

Столичный городской глава Виталий Кличко в новогоднюю ночь подвергся неудачному розыгрышу российского пропагандиста-пранкера Владимира Кузнецова (Вована).

Известный своими шутками над политиками прокремлевский ''шутник'' позвонил мэру Киева, представляясь премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом (чтобы послушать аудио, доскрольте до конца страницы). После краткого поздравления Кличко удалось раскусить пранкера, однако он все равно обнародовал запись разговора на своем канале в YouTube.

"Мы тут пьяного Петра Алексеевича (президента Украины Порошенко. — Ред.) из-под стола выталкиваем", — заявил пропагандист.

Пранкер Вован 24СМИ

После этих слов Кличко поздравил пранкера с Новым годом, а Вован спросил у столичного главы, включили ли отопление в Киеве.

"С теплом все нормально. Не дождетесь!" — осадил его Виталий Кличко.

Виталий Кличко Facebook Кличко-мэр

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Вован вместе с еще одним пранкером, Лексусом, позвонил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Во время розыгрыша они представились главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером.