Не держите руки в карманах: синоптики предупредили о непогоде в Киеве 

В Киеве 18 января ожидается облачная погода с прояснениями, снег, на дорогах – гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер в столице будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью составит 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Пешеходам советуют не держать руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.

Как сообщал "Обозреватель", власти приняли жесткие меры из-за снегопада в Киеве.