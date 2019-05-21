"Не дайте превратить в Малороссию!" Конституционному суду в Киеве выдвинули жесткое требование

Во вторник, 21 мая, в Киеве под зданием Конституционного суда проходит митинг против отмены закона о декоммунизации.

В протестной акции принимает участие около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину", передает "Укринформ".

На митинге уже выступил народный депутат от "Свободы "Андрей Ильенко, который заявил, что декоммунизация не дает превратить Украину в Малороссию.

"Декоммунизация – одно из достижений, которое нам удалось осуществить за последние пять лет. Если сейчас кто-то думает, что он может кулуарными методами через представление депутатов-регионалов поставить под сомнение эти достижения и плевать в душу каждому украинцу, то они должны понимать, что реакция будет серьезная и неприятная", – отметил политик.

Митинг у КСУ Facebook

Митинг у КСУ Facebook

Также лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем Facebook сообщил, что пикет под КСУ призван помешать отмене закона о декоммунизации.

"Свобода" начинает пикет Конституционного Суда, который сегодня будет рассматривать представление об отмене закона о декоммунизации. Нет московско-большевистскому реваншу! Присоединяйтесь!" – написал политик.

Отметим, что проверить на конституционность закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" просят 46 народных депутатов. Заседание должно было начаться в 10:00 21 мая.

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Митинг у КСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая неизвестные люди спортивной внешности окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей в Киеве. Они заблокировали вход, тем самым парализовав работу ВККС.

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