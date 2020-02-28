Среди самых странных вещей, которые пассажиры забывали в наземном коммунальном транспорте Киева в 2019 году, – собака, банка с супом, подоконник, сумка-холодильник и кий.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранс" на своей странице в Facebook. В общем в прошлом году люди оставили там 1927 вещей.

"Зачастую в транспорте теряли разного типа карты, папки с документами и сумки. С самого необычного: собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий, подоконник", – говорится в посте.

Названы самые странные вещи, которые пассажиры забывали в транспорте Киева. Иллюстрация

Также бывали случаи, когда были потеряны ключи. Последний раз из-за этого трамвай даже снимали с маршрута в депо и разбирали часть салона.

В "Киевпастрансе" напомнили людям, что, если они забыли вещь в транспорте, следует обратиться в контакт-центр предприятия или написать его представителям в соцсетях.

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