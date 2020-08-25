Название загадочных холмов в Киеве объяснили пикантной легендой. Фото
В сети показали раритетные фото и открытки с местностью с холмами под названием "Кукушкина дача" в Киеве.
Также было опубликовано легенду загадочного места. Соответствующий пост появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Говорят, что территорией севернее Аскольдовой могилы и ниже Городского сада владела мадам Кукушкина, которая удерживала притон. То ли легкомысленные девушки использовали "ку-ку" для заманивания клиентов, а возможно, никакой мадам Кукушкиной не было, а название пошло от бездомных "кукушкиных детей", населявших эту местность..." – говорится в легенде.
На фото видно крутые склоны киевских холмов, покрытых зеленью, а также широкую реку Днепр.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.