Название загадочных холмов в Киеве объяснили пикантной легендой. Фото

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:40, 26.08.2020

В сети показали раритетные фото и открытки с местностью с холмами под названием "Кукушкина дача" в Киеве.

Также было опубликовано легенду загадочного места. Соответствующий пост появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Загадочные холмы в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Появилась легенда о загадочных холмах в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
"Кукушкина дача" в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина

"Говорят, что территорией севернее Аскольдовой могилы и ниже Городского сада владела мадам Кукушкина, которая удерживала притон. То ли легкомысленные девушки использовали "ку-ку" для заманивания клиентов, а возможно, никакой мадам Кукушкиной не было, а название пошло от бездомных "кукушкиных детей", населявших эту местность..." – говорится в легенде.

В Киеве была местность под названием "Кукушкина дача"
Facebook/Клуб коренного киевлянина
В сети рассказали легенду столичной "Кукушкиной дачи"
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Загадочная местность в столице
Facebook/Клуб коренного киевлянина

На фото видно крутые склоны киевских холмов, покрытых зеленью, а также широкую реку Днепр.

Киевские холмы получили легенду
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Пост о загадочных холмах в Киеве
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.

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Кияни Жизнь столицы

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