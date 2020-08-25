Название загадочных холмов в Киеве объяснили пикантной легендой. Фото

В сети показали раритетные фото и открытки с местностью с холмами под названием "Кукушкина дача" в Киеве.

Также было опубликовано легенду загадочного места. Соответствующий пост появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Загадочные холмы в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Появилась легенда о загадочных холмах в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

"Кукушкина дача" в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

"Говорят, что территорией севернее Аскольдовой могилы и ниже Городского сада владела мадам Кукушкина, которая удерживала притон. То ли легкомысленные девушки использовали "ку-ку" для заманивания клиентов, а возможно, никакой мадам Кукушкиной не было, а название пошло от бездомных "кукушкиных детей", населявших эту местность..." – говорится в легенде.

В Киеве была местность под названием "Кукушкина дача" Facebook/Клуб коренного киевлянина

В сети рассказали легенду столичной "Кукушкиной дачи" Facebook/Клуб коренного киевлянина

Загадочная местность в столице Facebook/Клуб коренного киевлянина

На фото видно крутые склоны киевских холмов, покрытых зеленью, а также широкую реку Днепр.

Киевские холмы получили легенду Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пост о загадочных холмах в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетные фотооткрытки с одними из самых известных мест Киева.