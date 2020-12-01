Названы улицы Киева, на которых стоит ''вечная пробка''. Список
Наиболее перегруженной автотранспортом улицей в Киеве оказалась Кольцевая дорога, возглавив топ-10 магистралей с "вечными пробками". За сутки ее пересекают 177,6 тыс. автомобилей.
Список самых загруженных улиц столицы представила Коммунальная организация "Институт Генерального плана города Киева", опубликовав пост на странице в Facebook.
''В Генеральном плане предусматривается ряд мер, которая улучшит развитие общественного транспорта, построят новые улицы или реконструируют нынешние, чтобы уменьшить количество пробок'', – пояснили в организации.
Список самых загруженных улиц и количество тыс. авто в сутки, которые пересекают их в обоих направлениях:
Кольцевая дорога – 177,6;
проспект Победы – 153,5;
проспект Бажана – 152,5;
Набережное шоссе – 143,9;
проспект Романа Шухевича – 140,0;
проспект Степана Бандеры – 136,7;
Броварской проспект - 128,4;
проспект Академика Палладина 122,1;
бульвар Дружбы Народов – 127,9;
улица Елены Телиги – 112,0.
Важную роль в транспортной системе Киева играют мосты через Днепр.
Наиболее перегруженными являються путепроводы:
Северный мост – 173,5 тыс. авто за сутки;
Южный мост – 167,0 тыс. авто за сутки;
мост Патона – 149,2 тыс. авто за сутки (до закрытия крайней правой полосы движения).
Как сообщал OBOZREVATEL, является относительно простой способ разгрузить Киев от пробок. Нужно запустить электрички из всех пригородных направлений в столицу утром и вечером с интервалом в 5-7 минут.