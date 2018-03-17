Националисты не отменят акцию под посольством России в Киеве

Представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" заявили, что, несмотря на обещание министра внутренних дел Арсена Авакова не пускать россиян (за исключением дипломатов) 18 марта в их дипведомства на территории Украины для участия в выборах президента, запланированная акция у посольства страны-агрессора отменена не будет.

Националисты решили все же провести ее, поскольку не знают, выполнят ли правоохранители обещание, а также в целях их подстраховки, отметил руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев, передает "Укринформ".

"Мы готовили эту акцию еще задолго до заявления министра внутренних дел. Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, действительно ли правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", — сказал он.

По словам Чернышева, если полиция сделает то, что анонсировал Аваков, это будет очень хорошо.

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахуем", — заверил пресс-секретарь "Национального корпуса".

Чернышев также добавил, что в акции планируют принять участие около 200 националистов, они будут находиться у посольства России в течение всего времени голосования на выборах президента, то есть с 8 до 20 часов. Утром и около 14:00 запланированы определенные перформансы, в частности символическое открытие "памятника Путину".

Вместе с тем, Чернышев заверил, что националисты не окажут никаких агрессивных действий в отношении правоохранителей.

Новости Националисты анонсировали срыв выборов Путина в Украине

"Надеемся, что к нам не будет никаких провокаций", — подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", народный депутат ("Народный фронт"), координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук предупредил, что в день выборов президента в России, 18 марта, в Украине может произойти множество провокаций, которые планирует страна-агрессор в пропагандистских целях.