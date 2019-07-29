В Киеве из-за дождя затопило улицы: транспорт парализовало

В Киеве после сильного ливня 29 июля оказались подтопленными несколько улиц. Огромные лужи мешали проезду транспорта и передвижению пешеходов.
Неподалеку метро "Дорогожичи" на съезде под путепроводом залило проезжую часть, сообщил с места событий корреспондент OBOZREVATEL. Кадры других пострадавших от стихии мест киевляне опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
Несмотря на прогноз погоды, обещающий лишь кратковременные осадки, сильный ливень начался около 14:00 и затронул большинство районов Киева.
"Потоп" на Дорогожичах
В Киеве затопило дорогу
Не лучше ситуация и на Приорской улице, где вода била фонтаном из канализации. Внедорожникам уровень воды доходил до верха колес.
"Настоящая река!" – охарактеризовали лужу очевидцы.
"Фонтан"
Скриншот
На ул. Кирилловской подтопление парализовало движение трамваев и автомобилей. Фото последствий дождя на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Мацарский.
Улица Кирилловская
Facebook Yuriy Matsarsky
Сильно подтопленным также оказался проспект Победы, особенно в районе метро "Шулявская".
Проспект Победы
Скриншот
Возле Шевченковского райсуда парень решил бороться с транспортным коллапсом при помощи спасательного круга и плаванья.
Апостроф
Потоп в Киеве
Facebook Анастасия Багалика
Как писал OBOZREVATEL, с 30 июля в Киев придет похолодание, температура воздуха будет снижаться каждый день. Осадки будут идти вместе с грозами почти до конца недели.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.