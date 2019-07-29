В Киеве из-за дождя затопило улицы: транспорт парализовало

В Киеве после сильного ливня 29 июля оказались подтопленными несколько улиц. Огромные лужи мешали проезду транспорта и передвижению пешеходов.

Неподалеку метро "Дорогожичи" на съезде под путепроводом залило проезжую часть, сообщил с места событий корреспондент OBOZREVATEL. Кадры других пострадавших от стихии мест киевляне опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Несмотря на прогноз погоды, обещающий лишь кратковременные осадки, сильный ливень начался около 14:00 и затронул большинство районов Киева.

"Потоп" на Дорогожичах

В Киеве затопило дорогу

Не лучше ситуация и на Приорской улице, где вода била фонтаном из канализации. Внедорожникам уровень воды доходил до верха колес.

"Настоящая река!" – охарактеризовали лужу очевидцы.

"Фонтан" Скриншот

На ул. Кирилловской подтопление парализовало движение трамваев и автомобилей. Фото последствий дождя на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Мацарский.

Улица Кирилловская Facebook Yuriy Matsarsky

Сильно подтопленным также оказался проспект Победы, особенно в районе метро "Шулявская".

Проспект Победы Скриншот

Возле Шевченковского райсуда парень решил бороться с транспортным коллапсом при помощи спасательного круга и плаванья.

Апостроф

Потоп в Киеве Facebook Анастасия Багалика

Как писал OBOZREVATEL, с 30 июля в Киев придет похолодание, температура воздуха будет снижаться каждый день. Осадки будут идти вместе с грозами почти до конца недели.

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