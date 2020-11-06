Нашлось редкое фото принца Чарльза в Киеве

Виктория Довгань Жизнь столицы 05:42, 6.11.2020

Историки обнародовали в сети архивное фото принца Уэльского Чарльза во время официального визита в Киев.

Фотография появилась на Telegram-канале "Рассекреченная история". Она датирована 1996 годом. В заметке отметили, что снимок был сделан фотографом Валерием Соловьевым и хранился в фондах агентства Укринформ.

Принц Чарльз во время визита в Киев в 1996 году.
Укринформ

В частности, автору удалось запечатлеть момент приветствия принцем Чарльзом дирижера военного оркестра в парке Вечной славы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

На Донбассе обострилась ситуация: 8 обстрелов оккупантов, ранен воин ВСУ

Степанов пояснил, кто сможет штрафовать украинцев за неношение масок

Юрченко без препятствий вернулся в Раду и подрался с Леросом. Фото и видео

Ирина Федишин: к сожалению, ковид не обошел и мою семью

В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео