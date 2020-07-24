Нашлись фото развозки хлеба в СССР, показывающие всю советскую реальность

В сети появились исторические фото развозки хлеба в СССР в 70-80-х годах прошлого века авторства киевского инженера Леонида Решетняка.

Снимки советской реальности опубликовал журналист и блогер Павел Бондаренко на своей странице в Facebook. По его словам, у инженера было тайное хобби – тот снимал жизнь людей, в том числе, на своей "малой родине" – Сумщине. Одной из тем был триптих о хлебе (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на первом фото видно перегрузку хлеба из машины на конную повозку. Та должна была доставить хлеб в села, куда "хлебовозка" не могла пробиться по причине бездорожья.

Развозка хлеба в СССР Facebook/Павел Бондаренко

На втором и третьем снимках тоже изображены телеги с лошадьми и хлебом внутри, но уже в других населенных пунктах. На четвертое фото попал, по словам автора поста, учитель, который возвращался домой с работы по бездорожью.

Развозка хлеба в СССР Facebook/Павел Бондаренко

Развозка хлеба в СССР Facebook/Павел Бондаренко

Учитель, который возвращался домой Facebook/Павел Бондаренко

Также Бондаренко обратил внимание на антисанитарию и худобу лошадей, изображенных на кадрах.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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