Нарушил 8 раз за день: в Киеве показали фото рекордсменов превышения скорости
Камеры видеофиксации нарушений в Киеве 20 июня зафиксировали 27 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.
Рекордсменом превышения скоростного режима стал водитель на Skoda Octavia А7 с государственным номером BA779***. Он разогнался до 204 км/ч на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
На указанном участке разрешена скорость 110 км/ч. Наибольшее количество раз за день скоростной режим в столице нарушал автомобиль Skoda Octavia с госномером AA522***. Водитель попал на камеры восемь раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
По итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.
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